Internews24.com - Neuer torna in Bayern Monaco Inter? Il portiere recupera dall’infortunio: le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazionesarà a disposizione per la sfida? Ildei bavaresi potrebbere per il confronto in Champions LeagueManuelprosegue il percorso di recupero. L’ultimo aggiornamento è di questa mattina e arriva direttamente dal report del: ilè riuscito a completare una sessione di corsa sul campo dopo l’obbligato stop a causa della ricaduta muscolare al polpaccio.aveva riportato uno strappo alle fibre muscolari nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Da ricordare che martedì prossimo, 8 aprile, i bavaresi sfideranno l‘per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Chi non ci sarà è Ito, che ha annunciato: «A causa di un infortunio, non posso più giocare in questa stagione, ma dopo un’adeguata riabilitazione, tornerò sicuramente la prossima annata.