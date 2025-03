Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu nomina l’ex ammiraglio Eli Sharvit nuovo capo dello Shin Bet. Ma il licenziamento di Bar rimane sospeso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo ildi Ronen Bar, il premier israeliano Benjaminha scelto il successore comeBet, il servizio di sicurezza interno. “Dopo aver avuto ampi colloqui con sette candidati qualificati – rende noto l’ufficio del premier israeliano, citato da The Times of Israel – il primo ministro Benjaminha deciso direcomandante della Marina, l’Eli, come prossimo direttoreBet”.A inizio mese la Corte suprema avevaildi Ronen Bar – ancora formalmente in carica – in attesa che vengano esaminati i ricorsi contro la decisione del governo entro l’8 aprile. ora La candidatura diverrà esaminata dal comitato di controllo prima che laarrivi al governo. “LoBet è un’organizzazione con molti meriti al suo nome – afferma l’ufficio del primo ministro – che ha subito un grave trauma il 7 ottobre” 2023.