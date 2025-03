Quotidiano.net - Netanyahu accusa: 'Qatargate è una caccia politica contro di me'

Leggi su Quotidiano.net

Dopo essere stato interrogato come testimone nell'inchiesta israeliana, Benyaminha pubblicato un video definendo le indagini come "politiche" e aggiungendo che due dei suoi principali collaboratori arrestati stamani "sono tenuti in ostaggio". "La polizia ha detto che ci volevano quattro ore" per interrogarmi, "ma dopo un'ora non avevano più domande", ha dettonel video pubblicato su Telegram e ripreso da Times of Israel. "Si tratta di unavolta a sventare il licenziamento del capo dello Shin Bet e a far cadere un primo ministro di destra", ha aggiunto.