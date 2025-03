Ilfattoquotidiano.it - Nessuna argine al carovita, ricavi e profitti dei supermercati crescono più dell’inflazione

E meno male che secondo le associazioni di categoria la grande distribuzione avrebbe svolto un ruolo dial. I dati non dicono esattamente questo. Secondo la consueta analisi sul settore, condotta dall’ufficio studi di Mediobanca, il fatturato della Gdo alimentare è aumentato nel 2024 del 3% (il triplocomplessiva, sopra quella del 2,4% relativa ai soli beni alimentari), sfiorando i 113 miliardi di euro. I margini di guadagno sono “sui massimi dal 2019”. Detto in altri termini, eventuali incrementi di costi sono stati tutti trasferiti sui consumatori, senza alcuna compressione dei. Lo studio sottolinea anche come i dati del 2024, seguano un biennio in cui l’aumento generalizzato dei prezzi ha spinto gli incassi del 7,6% nel 2022 e del 7,7% nel 2023.Nel 2023 l’aggregato dei maggiori gruppi italiani della Gdo a prevalenza alimentare, aveva realizzato 109,6 miliardi di fatturato Iva esclusa, di cui 14,7 miliardi in capo a operatori a controllo estero, che sono il 13,4% del totale.