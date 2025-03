Bergamonews.it - “Nella traversata della vita”: il viaggio tra dolore e speranza secondo Giuseppe Zois

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Un lungo percorso, povero di segnaletica”. Laè questo, giornalista, già direttore di quotidiani, editoriali ed autore del libro “. Dalalla”.Un libro che esplora ilattraverso le difficoltà, ile la ricerca di. Il punto di partenza è proprio ilche spesso irrompe improvvisamente e di fronte al quale ci sentiamo impietriti; il traguardo di questo sentiero è rappresentato da visioni di un “dopo”.Può succedere di trovarsi impreparati di fronte a situazioni inaspettate e questo volume si propone come una guida di riflessione su temi universali come la sofferenza, la resilienza e, soprattutto, la possibilità di trovare la luce anche nei momenti più bui.Il testo raccoglie esperienze personali, storie die considerazioni filosofiche che si intrecciano per aiutare ad affrontare le avversità con uno sguardo più positivo.