Iodonna.it - Nel capoluogo sannita è stata organizzata una «bella festa in costume» a loro dedicata. E si progetta di costruire un Parco, assoldando niente meno che Dante Ferretti. Business o blasfemia?

Leggi su Iodonna.it

Pietra dello scandalo, il Festival Janara di Benevento, organizzato neldal sindaco Clemente Mastella. L’evento ha voluto celebrare il folklore e la tradizione, dicono gli organizzatori. Ma, per l’Associazione degli Esorcisti, ha trasformato una leggenda identitaria in un brand commerciale. «Pensare di far divertire la popolazione, bambini e adolescenti inclusi, con tematiche appartenenti al mondo del male, dei malefici, dell’orrido e del macabro, qual è appunto la stregoneria, denota un gravissimo malessere interiore e un’assenza di coscienza civica». Il trailer di “Wicked”, con Ariana Grande e Cynthia Erivo aspiranti streghe del Regno di Oz X Leggi anche › Le donne Weyward di Emilia Hart: «La caccia alle streghe non è mai finita» Il comunicato pubblicato sul sito degli esorcisti finisce con un (mezzo) anatema: «Chi promuove il male presentandolo in modo affascinante, rischia grandemente.