NBA | Warriors in scioltezza in casa Spurs sconfitte pesanti per Bucks e Suns

Leggi su Sportface.it

Seconda vittoria consecutiva e i Golden Statesi riprendono il sesto posto nella Western Conference di NBA 2024/2025. Stephen Curry (13 punti) e compagni vincono senza problemi indei San Antonioimponendosi con un 106-148 che non lascia spazio a interpretazioni. Tutti i parziali sono a favore degli ospiti, che realizzano 44 punti nel primo quarto e 43 nel terzo, parziale in cui poi lo stesso Curry lascerà il campo per passare il resto della partita in panchina. Sono 27 i punti di Brandin Podziemski con il 64% dal campo, a cui si aggiungono i 20 di Moses Moody e i 19 di Buddy Hield dalla panchina. Per gli, mai in partita, arrivano i 19 punti di Keldon Johnson e la doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi di Sandro Mamukelashvili, entrambi dalla panchina.CALENDARIO E CLASSIFICHEKevin Durant, Phoenix– Bruce Kluckhohn / IPA Sipa USANBA:KO, Durant si fa maleA proposito dilinghe, sonoquelle dei Phoenixe dei Milwaukee