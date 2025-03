Oasport.it - NBA: rissa tra Timberwolves e Pistons, DiVincenzo e altri 6 espulsi

Unaa dir poco bestiale si è verificata nella notte NBA tra Minnesotae Detroit. A causarla un continuo di problemi tra Dontee vari, sfociati in una scazzottata oltre il bordo del Target Center di Minnesota che ha portato a conseguenze di vario genere. Ma andiamo con ordine.Primo episodio: dopo una schiacciata facile di Rudy Gobert viene chiamato timeout. Mentre Isaiah Stewart si avvia verso la panchina,lo urta in modo plateale, forse per memoria di un leggero contatto a rimbalzo avvenuto poco prima dopo un canestro di Simone Fontecchio.Secondo episodio:cerca di andare in transizione veloce, ma Fontecchio gli sbarra la strada e riesce a prendere sfondamento. Entrambi finiscono a terra, lì vicino accorre Stewart che, mentreviene aiutato a rialzarsi, lo spinge senza troppi complimenti, non tanto violentemente quanto provocatoriamente; arriva Gobert a difenderee cominciano a volare i falli tecnici.