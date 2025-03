Oasport.it - NBA, i risultati della notte (31 marzo). Cleveland tocca 60 vittorie, successi di Golden State e Minnesota

Sono otto le partiteNBA. ICavaliers raggiungono le 60in stagione, superando i Los Angeles Clippers per 127-122 in un match che ha visto i Cavs sempre avanti, ma con gli ospiti comunque capaci di mettere pressione, arrivando a giocarsi un finale comunque punto a punto. Doppia doppia sia per Jarrett Allen (25 punti e 12 rimbalzi) sia per Donovan Mitchell (24 punti e 12 rimbalzi), mentre ai Clippers non bastano i 34 punti di Norman Powell.Animi particolarmente accesi trae Detroit, con addirittura una rissa nel secondo quarto che porta all’espulsione di cinque giocatori Naz Reid e Donte DiVincenzo per i T’Wolves, Isaiah Stewart, Ron Holland II e Marcus Sasser per i Pistons) e anche dell’allenatore di Detroit (JB Bickerstaff) e di Pablo Prigioni (assistente coach sulla panchina di).