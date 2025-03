Nazionale cosa cambia con nuovo decreto cittadinanza | i requisiti per giocare con l’Italia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Illegge in materia dile cose anche per ladi calcio. Per le prossime convocazioni, il ct dell'Italia Luciano Spalletti dovrà tenere in considerazione anche l'ultimo intervento del governo, che consente “l’immediata entrata in vigore di alcune delle norme relative alla limitazione nella trasmissione automatica della