Nasce la Space Factory 4 0 Così prosegue il rilancio spaziale del Made in Italy

L’Italia rilancia la sua presenza nello Spazio con un’iniziativa che va oltre il semplice investimento industriale. La4.0 di Sitael, inaugurata a Mola di Bari, segna un passo strategico per il futuro del comparto aeronazionale. Un progetto ambizioso, frutto della sinergia tra pubblico e privato, che consolida il ruolo del Paese come hub produttivo per satelliti di nuova generazione e punta a rafforzare le capacità dell’industria italiana nel settoreeuropeo e globale. Lo stabilimento, co-finanziato dall’Agenziaitaliana (Asi) con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), costituirà un hub strategico per l’integrazione e la conduzione dei test sugli assetti spaziali del futuro. L’inaugurazione dello stabilimento ha visto la partecipazione del ministro delle Imprese e delin, Adolfo Urso, del presidente dell’Asi, Teodoro Valente e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oltre ovviamente ai vertici dell’azienda, tra cui la Ceo di Sitael, Chiara Pertosa, e il managing director Marco Molina.