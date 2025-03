Oasport.it - NASCAR, Hamlin padrone della scena a Martinsville

Dennydomina e vince ala settima provaregular season per quanto riguarda laCup Series 2025. L’americano di Joe Gibbs Racing e Toyota ottiene la 55ma affermazione in carriera, la sesta nel prestigioso catino di Ridgeway.La Camry #11 ha fatto la differenza nella seconda parte dell’evento dopo aver ereditato il primato dalla Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano. Il campione in carica, vincitoreStage 1, non ha saputo conquistare la seconda frazione che ha subito visto protagonista il plurivincitoreDaytona 500.Il veterano nativo di Tampa (Florida) non ha più lasciato scampo ai rivali, abili a gestire una serie di restart negli ultimi cento giri. Il #11 di Toyota ha potuto tornare a festeggiare nello StatoVirginia a dieci anni esatti dall’ultimo acuto all’interno‘The Paperclip’.