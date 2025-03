Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Sozza bocciato: la gestione e la scelta sul rigore

Leggi su Spazionapoli.it

Insufficienza per il direttore di gara di, l’analisi non lascia dubbi. i dettagli.Il giorno dopo la vittoria delsul, si tirano le somme e si analizzano gli episodi avvenuti durante il match. Un trionfo importante per gli azzurri, che approfittano della sconfitta dell’Atalanta per continuare, in solitaria, l’inseguimento sull’Inter capolista.Gli uomini di Antonio Conte protagonisti di un primo tempo impeccabile, e di una ripresa dinella quale, però, ilè andata anche vicino al pareggio. Discorso opposto, naturalmente, per i rossoneri che nel primo tempo hanno subito la superiorità del, e nel secondo sono cresciuti trovando la rete che accorcia le distanze e sfiorando un paio di volte il pareggio.: l’analisiEpisodio chiave, ovviamente, ilconcesso alal 69? minuto, poi sbagliato da Gimenez.