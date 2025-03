Calciomercato.it - Napoli-Milan, Conceicao recrimina: “Servivano più minuti di recupero”

Le parole di Sergionel post-gara di, a seguito della sconfitta dei rossoneri per 2-1Brutta prestazione del, che esce sconfitto 2-1 in casa del. Sergiopreferisce schierare Joao Felix e Gimenez dal primo minuto, risparmiando Leao e Gimenez. Una scelta che non lo premia.Sulla delusione per la sconfitta: “In parole non posso dire quello che sento, è una delusione. Mi devo calmare, oggi è successo di tutto. Non trovo scuse, mi sono svegliato con la chiamata del dottore per Loftus Cheek e anche Malik Thiaw, si è allenato due volte dopo la nazionale come Gimenez. Devi cambiare tutto in preparazione della partita. Ci vuole lavoro, la reazione mi è piaciuta. Bisogna capire perché non l’abbiamo fatto nel primo tempo”Sul derby contro l’Inter in Coppa Italia: “Sono due partite importanti, abbiamo una squadra forte.