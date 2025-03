Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Bruscolotti “rimanda” un titolare: giudizio a sorpresa

Arriva il commento di Giuseppedopo, l’ex Capitanoune fa le pagelle degli azzurri.Non tutti promossi a pieni voti dopo. Almeno secondo la autorevole opinione di Beppe, storico Capitano degli azzurri negli anni ’80. L’ex centrale difensivo oggi ha fatto le pagelle di alcuni calciatori scesi in campo nella vittoria di ieri allo stadio Maradona. I tre punti conquistati dai ragazzi di Conte sono fondamentali per continuare a credere al sogno scudetto, anche se l’Inter, nonostante la sofferenza finale nella vittoria sull’Udinese, non ha ancora rallentato il ritmo. “Pal ‘e fierr”, forse un po’ a sorpresa, hato la prestazione di un calciatore in particolare.a Di Lorenzo: “Deve aiutare in difesa”Da Capitano a Capitano,ha mandato un messaggio a Giovanni Di Lorenzo in diretta radio durante la trasmissione “Radio Goal” su “Kiss Kiss“:“Di Lorenzo? Sul lato destro delsi è ballato parecchio, per me al massimo è da 6 in pagella il capitano.