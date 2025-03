Napolipiu.com - Napoli-Milan 2-1. Gol e highlights (VIDEO)

2-1. Gol e)">Lo ha fatto nella notte perfetta. Romelu Lukaku ha scelto una serata di gala, davanti a leggende del calibro di Careca e Alemao, per mettere a segno il gol numero 400 in carriera, impreziosendo la vittoria delsulcon la sua firma. Un gol sporco, di sinistro, dal cuore dell’area, ma pesantissimo: ha portato gli azzurri sul 2-0 e li ha messi nella scia dell’Inter.“Quando vede rossonero, Romelu si esalta – scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport – sette gol in sette partite contro ilcon Conte in panchina, sei in campionato (compresa l’andata), uno in Coppa Italia. E anche due assist. Contro nessuna squadra italiana ha fatto meglio.”Ma c’è un altro numero simbolico: 81. Tanti quanti quelli segnati da Diego Armando Maradona in Serie A.