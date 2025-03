Thesocialpost.it - Napoli, le immagini della sparatoria alla Rotonda Diaz, la lite per un gettone regalato

Una banale discussione è degenerata in unaieri pomeriggio, 30 marzo,, sul lungomare di. Il motivo del litigio? Unper le giostre offerto gratuitamente a un bambino in lacrime.Leggi anche:sul Lungomare di, panico tra i cittadiniLae lo sparoSecondo alcuni testimoni, un giostraio avrebbe offerto un giro omaggio a un bambino che piangeva. Il gesto, però, avrebbe offeso il padre, il 33enne Angelo Bottino, già sottopostosemi libertà per precedenti reati. L’uomo avrebbe prima mostrato una pistola e poi, come documentato in un video pubblicato da Fanpage.it, avrebbe sparato.Il colpo ha ferito all’addome un 39enne, mentre un altro uomo di 45 anni è stato colpito di striscio all’avambraccio. Entrambi non sarebbero in gravi condizioni.