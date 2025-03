Napoli Crea la rivoluzione gentile | tornano gli Stati generali dell’artigianato

Leggi su Ildenaro.it

glicon “Napoli Crea – La: l’artigianato Made in Italy che guarda al mondo”. Si tratta di un evento – realizzato con il patrocinio del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Comune di Napoli, in partnership con il Corpo Consolare di Napoli e con il sostegno dell’assessorato al Turismo del Comune di Napoli, del gruppo 24Ore e del gruppo Ibcc Iccrea – che celebra la creativita’, la tradizione e il valore sociale ed economicoartistico, punto di forza dell’identita’ italiana e napoletana.Il percorso si aprira’ mercoledi’ 2 aprile alle ore 12 con una conferenza stampa ufficiale nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Sara’ l’occasione per presentare i contenuti, i protagonisti e le novita’ dell’evento previsto per il 14 e 15 aprile 2025, tra la Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi e Villa Doria d’Angri.