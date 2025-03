Serieanews.com - Napoli, Conte e gli esterni per il 3-5-2: Manna porta 50 milioni a Milano

Leggi su Serieanews.com

Antonioprepara la rivoluzione tattica del. Per il nuovo 3-5-2 servonoveri: due idee arrivano dae hanno già il gradimento del tecnicoe gliper il 3-5-2:50(Foto: LaPresse) – serieanews.comPer uno come Antonio, il modulo non è mai solo uno schema su una lavagna. È un’identità. Un manifesto tattico. Un punto di partenza per costruire tutto il resto. Ed è per questo che, a, l’idea del 3-5-2 non è tramontata. Anzi, più passano le settimane, più sembra tornare prepotentemente nei piani dell’allenatore.La realtà dei fatti ha imposto finora un 4-3-3 di necessità, anche ben funzionante in alcuni tratti, ma distante dal vero stile. Con gli uomini giusti – e finalmente in salute – il tecnico è pronto a virare verso il suo habitat naturale.