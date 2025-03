Spazionapoli.it - Napoli Basket batte anche Milano 95-87: Pullen e Green trascinatori

Ilaffronta l’Olimpiaper la 24a giornata di campionato Primo quartoBuona partenza per gli Azzurri che dopo cinque minuti si trovano in vantaggio grazie a due triple importanti die Zubcic. Due magie di Mirotic ristabiliscono la parità a 3’30”.imprecisa nel primo quarto. Bene Egbunu a rimbalzo. 19-17Secondo quartoOttima partenza per la squadra di coach Messina, che con un parziale di 8-0 in due minuti costringeal timeout. Due bombe da tre diportano l’Olimpia a sospendere il tempo. Gli ospiti continuano a commettere tanti errori da dentro e fuori l’area. Mentreè caldissimo e realizza un’altra tripla in transizione. L’ingresso di Bolmaro dà energia alla formazione milanese, che torna sotto a -1 a 1’45” dal termine. Dominio Olimpia fino al termine e tripla pesante di Flaccadori sul finale.