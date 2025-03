Myrta Merlino i retroscena sulla salute | Sono stata costretta a fermarmi

Leggi su Caffeinamagazine.it

, ilinedito. Recentemente ha fatto parlare l’annuncio della sua sostituzione, temporanea, alla guida di Pomeriggio 5, programma che con lei ha cambiato volto. Quello che è certo è cheè una donna determinata, con una personalità forte e un carisma che non passa inosservato. Ha trasformato la sua passione in una professione, e in ogni puntata si impegna per coinvolgere attivamente sia gli ospiti in studio che il pubblico da casa. Allo stesso tempo, è esigente con il suo team, che deve essere sempre preparato e all’altezza. Il confronto non la intimorisce, anzi: spesso è proprio grazie a esso che riesce a far emergere con chiarezza la propria opinione. Ma tutto questo ha un prezzo, ene è pienamente consapevole. Qualche tempo fa ha dovuto fare i conti con sé stessa e con il proprio benessere, fermandosi per ritrovare un equilibrio che nel tempo aveva perso.