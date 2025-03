MyanmarUnicef | fondi per salvare bimbi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Milioni di bambini sono a rischio in seguito al devastante terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar il 28 marzo, aggravando una situazione umanitaria già disastrosa":servono "urgenti" Così l'Unicef segnala l'aggravarsi dell'impatto su bambini e famiglie, con bisogni che aumentano di ora in ora e scosse di assestamento continue. Chiede alla comunità internazionale di sostenere con urgenza gli sforzi perla vita di bambini e famiglie. 1.600 i morti e oltre 3.400 feriti, molti sono bambini. Bilancio destinato a salire.