Romadailynews.it - Myanmar: soccorritori cinesi aiutano sopravvissuti a Mandalay

Leggi su Romadailynews.it

Deitrasferiscono un sopravvissuto sul luogo del terremoto nella citta’ di, in, oggi 31 marzo 2025. Dei membri della China Search and Rescue Team e della squadra di soccorso civile di RAMUNION RESCUE trasferiscono insieme un sopravvissuto sul luogo del terremoto nella citta’ di, in, oggi 31 marzo 2025. Deitrasferiscono un sopravvissuto sul luogo del terremoto nella citta’ di, in, oggi 31 marzo 2025. Agenzia Xinhua