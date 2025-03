Ilfattoquotidiano.it - Myanmar, Oxfam: “Situazione drammatica, il nostro staff impegnato per portare kit igienici agli sfollati”

In queste ore i team diinsono al lavoro peri primi soccorsi alla popolazione nelle aree colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.7, che ha colpito il paese. Il numero delle vittime al momento ha superato quota 1600 e sono più di 3400 i feriti, ma i numeri potrebbero peggiorare nelle prossime ore. Il National Disaster Management Committee ha dichiarato lo stato di emergenza in 6 aree: la regione di Sagaing, la regione di Mandalay, la regione di Magway, lo stato di Shan nord-orientale, il territorio di Nay Pyi Taw e la regione di Bago.“La– spiega Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie diItalia – I tanti sopravvissuti senza più una casa hanno urgente bisogno di un riparo, acqua pulita e cure mediche, per questo stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner locali per garantire che gli aiuti raggiungano velocemente i più bisognosi.