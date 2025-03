Musk furioso con Apple è scontro sui piani di espansione satellitare

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Si starebbe consumando sulla telefonia via satellite unosotterraneo fraed Elon. Lo riporta il Wall Street Journal ricordando i forti investimenti della casa di Cupertino nelle comunicazioni basate su satellite capaci di fornire una connessione ottimale anche in situazioni in cui i segnali wireless tradizionali non sono disponibili. Ma .