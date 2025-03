Quotidiano.net - Musk consegna due assegni da 1 milione di dollari a due elettori: lo show in Wisconsin

Roma, 31 marzo 2025 – Dueda undiciascuno sono statiti da Elona due persone che si sono schierate a favore del giudice conservatore Brad Schimel nelle elezioni per la Corte Suprema del. Nonostante il procuratore Josh Kaul abbia chiesto di bloccare l'erogazione dei soldi, il patron di Tesla e X ha proceduto con la 'premiazione' di Nicholas Jacobs ed Ekaterina Dressler. "Vogliamo ripristinare le libertà individuali. La libertà di parola, in generale. Toglietevi il governo dalle spalle. Votate per il giudice, il super giudice Schimel, lo chiamo super giudice Schimel", ha esortatodurante un evento riservato alle persone che avevano firmato una petizione online contro i "giudici attivisti". Il miliardario, che si è presentato indossando un cappello a forma di fetta di formaggio (ilè famoso per la produzione casearia ribattezzato ‘Cheese state’, ndr) ha dichiarato che "bisogna mettere fine" alla possibilità che i giudici federali e statali "possano bloccare l'agenda del presidente" Donald Trump.