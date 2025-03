Lanazione.it - Musica, i primi ottant’anni di Giovanna Nocetti: una voce cult

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 31 marzo 2025 – In occasione dei suoi80 anni appena compiuti, la cantante(al secolo), è reduce da una serie di novità artistiche. Prima fra tutte, la recente pubblicazione del libro "Io volevo diventare." (216 pagine) edito da Calibano Editore e curato dal giornalista Alessandro Paola Schiavi. Cantautrice, produttrice e attrice,ha lavorato con più grandi da Raffaella Carrà a Walter Chiari, da Corrado a Franca Valeri e sono tanti i colleghi che in questo volume correlato da oltre 50 foto, (di cui molte inedite), hanno voluto renderle omaggio, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Al Bano, Memo Remigi e Loretta Goggi, solo per citarne alcuni, uniti dall'amico Pino Strabioli che ne ha curato la prefazione. Un titolo presuntuoso? "Assolutamente no – dice il giornalista Alessandro Paola Schiavi, classe 1993 – Questo titolo, ‘Io volevo diventare’ deriva dal brano che ha permesso adi guadagnarsi la stima e la simpatia che il pubblico ancora oggi le riserva.