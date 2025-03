Lanazione.it - Museo Galileo, cento anni di storia della scienza: il programma dell'anniversario

Firenze, 31 marzo 2025 - Oltre 1.000 strumenti in esposizione permanente, un patrimonio librario di oltre 250.000 volumi, più di 209.000 visitatori e 25.000 partecipanti alle attività didattiche (per oltre 1.500 appuntamenti annuali) nel solo 2024: sono queste oggi le cifre deldi Firenze, che il 7 maggio celebrerà il centenariosua fondazione, un traguardo storico che rappresenta un’occasione straordinaria per riflettere sull’evoluzionein Italia. Fondato nel 1925 come Istituto die Scienze, ilè divenuto nel tempo un punto di riferimento internazionale per la ricerca e la divulgazionecultura storico-scientifica, un luogo di incontro per studiosi di, appassionati e curiosi. Il 7 maggio 2025, in occasioneversario ufficialefondazione, le porte delsaranno aperte in via straordinaria fino alle 23.