Anteprima24.it - Muscarà: “Giù le mani dalle Terme del Solaro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Anche stavolta è stata una battaglia durissima, ma necessaria: stavano per demolire un pezzo fondamentale della nostra storia e della nostra identità architettonica”. La consigliera indipendente della Regione Campania, Marì, interviene con forza sulla vicenda delle Nuovedela Castellammare di Stabia, capolavoro dell’architettura razionalista realizzato tra il 1956 e il 1964 dall’architetto Carlo Cocchia, che la Regione Campania aveva messo a rischio demolizione per costruire il nuovo ospedale.“Per mesi – denuncia– abbiamo dovuto lottare contro la totale inerzia della Sovrintendenza e contro la volontà politica di cancellare un bene vincolato ‘ope legis’, che nel 2024 compie 70 anni e che per legge andava tutelato. Non parliamo di ruderi, ma di un complesso studiato in tutta Italia, presente nel censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi e citato in studi di valore nazionale e internazionale.