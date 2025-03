Murubutu svela La vita segreta delle città | album in Top 10 e tappa sold out a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Continua “Latour”, la nuova tournée didedicata alla?presentazione del suo ultimo lavoro discografico,?“La”, pubblicato lo scorso 7 marzo. L’nella prima settimana di uscita si è posizionato al 4° posto della classifica dei vinili più venduti in Italia e?al 28°?posto nella classifica generale degli, secondo i dati ufficiali FIMI. Un successo che si riflette anche nell’entusiasmo del pubblico, con le prime tre date del tour – Palermo, Torino e Roma –out in prevendita.“La” è un concept-incentrato sul tema della, vista attraverso diverse prospettive e curvature, dalle megalopoli ai piccoli paesi, dalle capitali alle periferie, ora come sogno e speranza di riscatto, ora come alienazione e solitudine.