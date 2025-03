Lapresse.it - Muore dopo lite in strada a Partinico, il sindaco: “Per la comunità è l’ennesima mortificazione”

(LaPresse) Ildi, Pietro Rao, ha parlato all’indomani della morte di Gioacchino Vaccaro, 45enne picchiato a morte a seguito di unale nel paese in provincia di Palermo. Per l’omicidio dell’uomo, che al momento dell’aggressione era in macchina con la moglie e il figlio 17enne, sono stati fermati i fratelli Leonardo e Antonio Failla, di 43 e 30 anni. “Io credo che abbiamo la necessità di dare una risposta, e lo Stato ci deve aiutare a dare una risposta massiccia per testimoniare la propria presenza, anche se credo non sia sufficiente. Qui c’è un processo educativo che va rivisto e soprattutto c’è la politica che deve dare risposte. C’è troppo garantismo. Ognuno pensa di potere fare quello che vuole. E così non è. Io credo che il disagio parta dalla famiglia. Poi si trasferisce alla scuola, dove questi ragazzi sono diventati intoccabili e guai a rimproverarli in maniera dura che c’è subito la replica del genitore.