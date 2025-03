Lanazione.it - Muore a 16 anni sotto al trattore. La tragedia nell’azienda agricola di famiglia

Montopoli Valdarno (Pisa), 31 marzo 2025 –nelle campagne di Montopoli, in provincia di Pisa. Un ragazzo di 16è morto schiacciato daldi. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 31 marzo. Per circostanze ancora tutte da chiarire, il giovane è rimastoal mezzo che si è ribaltato. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, quel che è certo è che i familiari, non vedendolo tornare a casa, si sono preoccupati e sono andati a cercarlo. Sarebbe stato il padre a ritrovare il corpo senza vita. Inutili i soccorsi. Quando i mezzi del 118 sono arrivati sul posto, per il giovane non c’era già più nulla da fare.