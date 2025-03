Iltempo.it - Mulè e il lodo sicurezza: “Basta paci-finti inconcludenti”

Leggi su Iltempo.it

Giorgioè oggi vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ma segue con passione i temi di Difesa e, anche in virtù degli anni trascorsi a via XX Settembre come sottosegretario con delega all'Esercito e all'Aeronautica (governo Draghi).On.siamo alla svolta «culturale» sui temi della Difesa? «Vorrei dire di sì, ma vedo invece affiorare i rigurgiti dei “” alla ricerca di facile consenso: non vogliono prendere atto della realtà. È il caso dei Cinque Stelle, che nascondono la testa sotto la sabbia pur essendo stati al governo e aumentato le spese per la Difesa. Se vuoi avere un ruolo nel mondo di oggi devi saper fronteggiare le minacce che sono attuali e realistiche, è inutile dire che con un F35 si costruiscono dieci ospedali. È la retorica degli anni '70 di chi diceva di mettere fiori nei cannoni.