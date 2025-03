Zonawrestling.net - Mr. Kennedy svela il motivo dietro la tensione tra Batista e Booker T:”A Dave piacevano molto le donne”

Uno dei confronti più famosile quinte della WWE è tornato sotto i riflettori e ora potremmo finalmente scoprire il. L’ex Superstar WWE, Mr., si è aperto nel podcast Cafe de Rene e ha affermato che lo scontro reale traT nel 2006 potrebbe essere nato da una sorta di “shrapnel heat” a causa dell’amore di “The Animal” per le. L’ex Mr. Money in the Bank non ha usato mezzi termini nel ricordare ciò a cui aveva assistito durante il loro periodo nel roster rovente di SmackDown: “Penso che apiacesserole. Erano la sua droga preferita. Ne parlava apertamente” ha detto. “Credo che il problema fosse che, a volte, c’erano questenegli spogliatoi o nei dintorni, e quindi lui. tipo,era lì con sua moglie. Anche le mogli di altri ragazzi passavano e pensavano: ‘Oh, è questo che succede quando non ci sono?’ Capisci cosa intendo? Quindi si finiva per prendere lo ‘shrapnel heat’.