Moviola Inter Udinese, per la Gazzetta mancano due gialli ai friulani: leggera insufficienza per Chiffi

di Redazione, per ladueaiper. Il voto in pagella per l’arbitroLadello Sport ha fatto la suasugli episodi arbitrali dubbi didi ieri sera a San Siro. La rosea dà unain pagella al direttore di gara Daniele, il quale si perde due cartellininei confronti dei: il suo voto finale è di 5,5. Questa la spiegazione.– «Al 6’, Thuram giù nell’area friulana: cade da solo. Al 44’ Ekkelenkamp entra male su Mkhytarian: manca il primo giallo. Al 3’ st, colpo appena fuori area di Ehizibue a Thuram: fallo e non certo rigore,esita un po’. Al 30’ st, Payero su Barella: manca il giallo. Inzaghi espulso: chiedeva il fallo su Correa minimizzando quello di Asllani (poi ammonito, dopo aver dato vantaggio) su Pafundi: lo erano entrambi».