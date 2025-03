Ilrestodelcarlino.it - Motori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Appuntamento per la terza edizione del Birthday Senna alla sala Checco Costa del circuito sulle rive del Santerno organizzato dai tre modenesi della Torcida Ayrton Senna Italia Alessandro Rasponi maestro d’arte, Mauro Baldini e Pietro Ferrari in collaborazione col Clubdi Modena. Modenese anche il presentatore della serata, Nicola Villani, voce di Eurosport e dei principali eventistici mondiali. Ospite principale della serata Bruno Senna, nipote di Ayrton e pilota anch’esso, La serata si è aperta con il video - saluto di Kimi Antonelli direttamente dalla Cina. Durante la serata è stato di grande impatto emotivo il racconto di Bruno Senna davanti ad alcune foto ritraenti lui e suo zio nei momenti di pausa fra un campionato e quello successivo in cui Ayrton si godeva la famiglia e trascorreva parecchio tempo con Bruno insegnandogli a correre in go kart e guidare le moto d’acqua.