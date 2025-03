Sport.quotidiano.net - Motogp, Tardozzi sul ritorno al successo di Bagnaia: “Questione di fiducia, la moto è uguale”

Bologna, 31 marzo 2025 – E’ cambiato qualcosa nel giro di poche settimane. Il Peccoin difficoltà di inizio stagione ha trovato a casa di Marc Marquez, dove lo spagnolo aveva vinto 7 volte, una vittoria che lo rilancia e gli consegna quellache serviva per una durissima lotta mondiale. Ad Austin il primo sigillo del 2025 per Pecco, sfruttando certo la caduta del numero 93, ma mostrando sempre maggior feeling con unache inizia a essere capita e addomesticata. Senza l’errore di Marquez probabilmentenon avrebbe vinto, ma il suo passo in Texas è stato costante e concreto, non così lontano da quello del compagno di squadra che aveva dominato nei primi appuntamenti. E ogni tanto mettere pressione sugli altri aiuta. Si era tanto parlato della difficile sintonia tra Pecco e la Gp25, tanto che si era anche ipotizzato a unmomentaneo alla2024, invece ad Austin le cose sono andate nel verso giusto e si è visto unefficace in staccata e anche in trazione, dove sempre aveva sofferto.