MotoGp ora gode Bagnaia | Ho perso anche la voce ho urlato dalla quarta curva in poi Ma non mi importa | avevo un solo obiettivo

Peccoha vinto il suo primo Gran Premio della stagione. Nel Gp delle Americhe di Austin, l’azzurro è tornato al successo dopo che Marc Maruqez aveva trionfato in Thailandia e Argentina. Lo spagnolo è caduto dopo 9 giri, vittima del suo stesso dominio che lo ha portato a esagerare. Esi è fatto trovare pronto, ne ha subito approfittato: “La fortuna è che, sapendo di non avere ancora il feeling, sapevo di dover aspettare. Questo weekend è partito meglio degli altri,se Marc pure oggi era più forte. L’inizio è stato critico, i cordoli erano scivolosissimi, per fortuna io litastati nel warm up. Essere riusciti a vincere di nuovo è fantastico“, ha commentato l’italiano al termine della gara. Dopo tre gare in cui non è mai stato il più veloce, si trova solamente a 12 puntivetta del Mondiale, occupata da Alex Marquez.