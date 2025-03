Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “La fiducia è stata l’arma in più di Bagnaia ad Austin”

Leggi su Oasport.it

Archiviato anche il terzo appuntamento del Mondiale 2025 die la Ducati continua nel suo incedere regale. Ad, in Texas, la Casa di Borgo Panigale sta monopolizzando la scena e ieri nei primi quattro posti erano altrettante le Rosse. Certo, la sorpresa èla vittoria di Francesco. Pecco, reduce da un periodo complicato, voleva invertire il trend.Le circostanze gli sono state favorevoli, nella misura in cui anche da lui è arrivata una prestazione convincente. Indubbiamente, la caduta di Marc Marquez èun fattore decisivo per la conquista del successo del piemontese, visto il vantaggio di oltre 2? dell’iberico nel momento del crash. Vale però anche la conzione della crescita in termini di prestazione e di convinzione di, su di un tracciato come quello americano che mai gli ha sorriso particolarmente.