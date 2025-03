Oasport.it - MotoGP, Claudio Domenicali: “Bagnaia è un campione, ma non ci aspettavamo vincesse ad Austin”

Ducati in festa ancora una volta, al termine della gara di(USA), terza tappa del Mondiale 2025 di. Quattro le moto di Borgo Panigale ai primi quattro posti e la vittoria di Francesco, nel feudo di Marc Marquez. Si pensava che l’iberico, in sella alla GP25, completasse un altro en plein, ma l’errore nello Snake è costato il ritiro.Ne ha saputo ben approfittare Pecco, sbloccatosi alla voce “vittoria” dopo un periodo di difficoltà. Ne ha parlato l’amministratore delegato di Ducati Corse,: “Ci dispiace un po’ per Marc, che aveva un bel vantaggio, ma Pecco gli serviva una vittoria come questa. Lui è une ha trovato il modo per trovare l’equilibrio. Non ce l’qui ad, siamo tutti molto contenti“, ha dichiarato a Sky Sport.Un dominio della Rossa e ci si chiede cosa possa accadere in vista del 2027, l’anno della rivoluzione tecnica: “Ci saranno moto diverse, si ripartirà da zero.