Sportnews.eu - MotoGp, Alex Marquez: “Non penso al titolo, il Mondiale è ancora lungo”

Leggi su Sportnews.eu

, ora in testa aldopo il Gran Premio delle Americhe, ha spiegato di non pensare alla vittoria deliridato, dato che la stagione èlunga.Una gara ricca di emozioni quella andata in scena ieri sul circuito di Austin. Marc, che sino ad ora aveva dominato in cinque gare su cinque, è stato costretto a ritirarsi dopo una clamorosa caduta al nono giro quando sembrava avere la vittoria in tasca con un vantaggio di oltre due secondi su Pecco Bagnaia., le dichiarazioni del pilota dopo il Gp delle Americhe (Foto da Instagram –73) – Sportnews.euIl pilota italiano è riuscito a conquistare la vittoria nel Gran Premio delle Americhe piazzandosi davanti adche ha chiuso con il sesto secondo posto in sei gare disputate. Un secondo piazzamento che ha permesso al pilota del team Gresini di sorpassare il fratello Marc e salire in testa alla classifica del