Mostra 'Gratia Plena', la Diocesi: "Soddisfazione per l'archiviazione"

Archiviazione per tutti (compreso il vescovo monsignor Castellucci e don Carlo Bellini oltre che la curatrice e l’artista) e nessuna prova di blasfemia in relazione alla esposizione di Andrea Saltini nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi, che per settimane ha fatto discutere con conseguente denuncia di un gruppo di fedeli. La Chiesa di Carpi esprimeper l’esito dell’appendice giudiziaria legata allaGratia Plena, "che rigetta di fatto ogni possibile perseguimento degli indagati per l’accusa di blasfemia". "Si esprime– fa sapere la– un sentito ringraziamento agli avvocati Giovanni Gibertini, difensore di mons. Erio Castellucci e Cosimo Zaccaria, difensore di don Carlo Bellini, che con professionalità e sensibilità hanno tutelato gli interessi e l’onorabilità dei loro assistiti".