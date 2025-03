Lanazione.it - Moscerini a Orbetello: nuovo intervento tra laguna e città per proteggere i residenti

(Grosseto), 1 aprile 2025 – Il Comune diha predisposto una nuova operazione mirata per contrastare l'invasione deiin diverse aree del paese, in modo particolare quelle adiacenti alla. L’avrà luogo tra la notte di mercoledì e giovedì. Secondo l'ordinanza emanata dal sindaco Andrea Casamenti, si tratta di una misura essenziale alla luce della rilevante situazione di emergenza, che verrà eseguita osservando tutte le precauzioni previste. "È necessario intervenire rapidamente per evitare che la crescente quantità di, aumentata dalle condizioni meteo, continui a causare disagi a livello civile e sociale", si legge nel testo ufficiale. L'attacco ai fastidiosi insetti si articola anche in trattamenti antilarvali, tuttora in corso, mentre una ditta specializzata eseguirà l'adulticida tra le ore 2 e le 6:30 della notte tra il 2 e il 3 del mese.