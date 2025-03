News.robadadonne.it - Morto a 90 anni Richard Chamberlain, l’indimenticato padre Ralph di Uccelli di rovo

Addio al, protagonista della miniserie televisiva, tratta dall’omonimo romanzo di Colleen McCullough,di, che nel 1983 diede scandalo trattando dell’amore tra un religioso e una donna.Il suo interprete, l’attore statunitense, èlo scorso 29 marzo, due giorni prima del suo 91° compleanno, a Waimanalo, nelle isole Hawaii, per le complicazioni di un ictus, come annunciato dal suo addetto stampa Harlan Boll e riportato per primo da Variety.“Il nostro amatoè ora con gli angeli – ha dichiarato Martin Rabbett, produttore e regista al qualeè stato legato per molti– È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole.