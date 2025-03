Modenatoday.it - Morta suicida in carcere Francesca Brandoli, modenese che uccise l'ex marito

Si è tolta la vita nelmilanese di Bollate ladi 52 anniBraldoli. £ra stata condannata all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio delavvenuto nel 2006. Aveva già provato arsi in cella, prima di conoscere e sposare Luca Zambelli, uxoricida.