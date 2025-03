Ilfattoquotidiano.it - Morta Paola Motta, cronista parlamentare di SkyTg24. Il cordoglio di colleghi e istituzioni

Lutto nel mondo del giornalismo: èpolitica di Sky Tg24. La giornalista, che avrebbe compiuto 58 anni a giugno, è nata a Merano, in Alto Adige, dove aveva lavorato in un quotidiano locale prima di approdare al canale all news di Sky. In una nota, l’Associazione stampa“esprime tutto il suo dolore per la scomparsa della collega, giornalista diappassionata e meticolosa, persona sempre affabile e sorridente con tutti. Un pensiero affettuoso va al figlio Theo, a sua mamma e a tutti i familiari”, si legge.Tra i messaggi di condoglianze anche quelli di alcune alte cariche istituzionali: “Esprimo dolore e sconcerto per la scomparsa dell’amica e collega giornalistapolitica di Sky Tg24 sin dalle origini della testata, che con garbo e professionalità ha raccontato oltre vent’anni di storia istituzionale italiana”, scrive il ministro della Cultura Alessandro Giuli.