Morta in clinica dopo l'anestesia, quei minuti fatali nel dossier del pm

Arezzo, 31 marzo 2025 – Nella cartellac’è la traccia dell’ultimo miglio di Roberta. Ma la chiave per capire cosa è successo – e perché – venerdì mattina in sala operatoria, sta nell’autopsia. Oggi il magistrato che coordina l’inchiesta aperta dalla procura deciderà per l’esame sul corpo di Roberta Mazzuoli,a 48 anni nellaSan Giuseppe, ad Arezzo. Doveva sottoporsi a un intervento per regolare la pressione oculare, un intervento di routine, programmato insieme agli specialisti della struttura sanitaria. Ma qualcosa non ha funzionato e quell’operazione non c’è mai stato perché nella fase delRoberta ha avuto un crollo dal quale non si è più ripresa. Insieme al compagno aveva raggiunto laconvenzionata con la Asl, una tra le più grandi in Toscana con un ampio ventaglio di prestazioni specialistiche, per risolvere il problema agli occhi.