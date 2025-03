Ilgiorno.it - Monza, un’altra aggressione in carcere: “Succede tutti i giorni. Ma sembra non interessare a nessuno”

, 31 marzo 2025 –in. Un altro agente della polizia penitenziaria alle prese con le violenze di detenuti fuori controllo. Lo spiega la UilPa, che denuncia: “Ancora una volta in questisi è registrata l’ennesimanei confronti di alcuni agenti di polizia penitenziaria durante il servizio presso la casa circondariale di. Purtroppo in queste ultime settimane stiamo registrando diverse aggressioni ai danni del personale, lo scenario che si vive giornalmente è costituito principalmente da frasi ingiuriose ed offensive verso il personale, minacce, e comportamenti provocatori, diretti agli operatori di polizia ma anche quello civile che a vario titolo operano all’interno dell’Istituto monzese”. Il presidente regionale della Lombardia UilPa Polizia Penitenziaria Domenico Benemia, commenta la vicenda, facendo delle considerazioni in particolar modo sulle particolari e difficili condizioni di lavoro che sono costretti ad effettuare gli appartenenti della polizia penitenziaria.