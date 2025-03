Sport.quotidiano.net - Monza sempre più giù. Tre sberle a Cagliari. Retrocessione a un passo

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Alessandro Stella Una sconfitta pesante, l’ennesima, che sa di resa definitiva. Ilgioca una buona prima parte di gara, ma poi sparisce dal campo e crolla al cospetto di unpraticamente perfetto nella ripresa. Alla Unipol Domus decidono i gol di Viola, Gaetano e Luvumbo: per i sardi di Nicola sono tre punti salvezza fondamentali. I brianzoli, invece restano ultimi, a -10 dal diciassettesimo posto, e sembrano ormai condannati alla. La squadra di Nesta, al netto di un risultato forse severo, conferma anche in Sardegna i proprio limiti principali. A partire da un attacco incapace di rendersi veramente pericoloso e una mentalità che pare corrosa da settimane. Dopo la prima rete subita, ilnon è stato in grado di proporre la minima reazione. Nel primo tempo Nesta preferisce il rientrante Akpa Akpro (molto negativo) a Zeroli e per il resto conferma il blocco titolare con l’attacco leggero Keita-Mota.