Montolivo | Questo Milan ha qualità ma non la esprime Con Conte sarebbe un’altra classifica

: “ha, ma non la. Con”">L’ex capitano del, Riccardo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il momento difficile della squadra rossonera, attualmente nona in, soffermandosi su limiti, potenzialità e scelte tecniche.«Il mionon era», ha dichiarato. «Era una squadra in costruzione, non aveva speso 100 milioni sul mercato e non disponeva di questa. Oggi ilè nono e credo ci siano molte riflessioni da fare».L’ex centrocampista ha analizzato anche la gara persa contro il Napoli:«Nel secondo tempo quasi tutte le azioni sono partite dalla fascia sinistra, con Theo e Leao. Lain questa rosa c’è, ed è tanta, ma il problema è che non riesce adrla».